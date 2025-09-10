El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, aclaró este miércoles que el informe final sobre la crisis haitiana entregado al presidente Luis Abinader no contiene sugerencias para regular la mano de obra extranjera como, dijo, se ha difundido "erróneamente".

El contenido del documento se hará público el próximo martes, a las dos de la tarde.

"El tema de la regularización no está dentro de los acuerdos firmados en este documento", que se elaboró basado en las conversaciones de los distintos sectores que convergen en el CES, pero dentro del marco de las legislaciones dominicanas. El CES entregó ayer el informe a Abinader y mañana hará lo propio con el expresidente Hipólito Mejía. El martes venidero lo entregará al expresidente Leonel Fernández, en horas de la mañana. La entrega se realizó en el Palacio Nacional y estuvo encabezada por el presidente del CES, Rafael Toribio, acompañado de los demás integrantes de la institución.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más