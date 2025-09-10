El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, aclaró este miércoles que el informe final sobre la crisis haitiana entregado al presidente Luis Abinader no contiene sugerencias para regular la mano de obra extranjera como, dijo, se ha difundido "erróneamente".
El contenido del documento se hará público el próximo martes, a las dos de la tarde.
"El tema de la regularización no está dentro de los acuerdos firmados en este documento", que se elaboró basado en las conversaciones de los distintos sectores que convergen en el CES, pero dentro del marco de las legislaciones dominicanas.
