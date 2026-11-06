¿Prioridad del Gobierno? Lectores de Acento rechazan gasto en habichuelas con dulce

Los participantes en una encuesta de Acento expresaron un amplio rechazo a que el Gobierno destine RD$630 millones a habichuelas con dulce, en un contexto en el que aumentan las recaudaciones estatales, según los resultados registrados en el portal del medio y sus cuentas de Facebook e Instagram.

Al sumar los porcentajes reportados en las tres plataformas, el rechazo alcanzó el 88.70 %, frente a un 9.38 % de respuestas favorables. Los resultados muestran un predominio de opiniones contrarias a la asignación entre quienes participaron en la consulta.

En el portal de Acento, el 81.11 % de los participantes manifestó estar en contra, mientras que el 14.14 % respaldó el gasto. En Facebook, el rechazo llegó al 88 % y el apoyo al 11 %.

Instagram registró el mayor porcentaje de oposición: el 97 % de los participantes rechazó la medida y solo el 3 % se manifestó a favor.

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La coherencia del gobierno por inversión en habichuelas con dulce es cuestión de críticas en la encuesta Acento.

Usuarios cuestionan prioridades del gasto público

Ante la pregunta: "¿Considera coherente que el Gobierno destine RD$630 millones a habichuelas con dulce mientras aumenta sus recaudaciones?". La publicación generó comentarios de usuarios que cuestionaron las prioridades del gasto público y sugirieron destinar esos fondos a otras necesidades de la población.

Entre las reacciones en Instagram, el usuario @jopesa56 calificó la iniciativa como «una burla al pueblo» y planteó que los recursos se utilicen para reducir el costo de la canasta familiar.

En la misma línea, @luz386254 cuestionó el manejo de los fondos públicos y escribió: «Despilfarrando el dinero de nuestros impuestos».

Por su parte, @fjeldesc consideró que regalar recursos de esa manera no resulta equilibrado y sostuvo que la decisión pone en tela de juicio el sistema político actual.

Otra de las opiniones fue expresada por @joa_escarlina, quien cuestionó que se destine esa cantidad de dinero a las habichuelas con dulce mientras persisten dificultades para acceder a medicamentos de alto costo, servicios de salud y alimentos.

La usuaria también hizo referencia a las familias que enfrentan dificultades para alimentar a sus hijos y cuestionó la gestión de los fondos estatales. A su juicio, una mejor inversión y supervisión de los recursos permitirían atender necesidades pendientes en áreas como salud e infraestructura.

A estas críticas se sumó @patria_castill1, quien resumió su rechazo a la iniciativa con la expresión: "Qué burla".

Otra participación visible en la publicación relacionó el crecimiento económico de República Dominicana con la concentración de la riqueza y lo que considera un gasto social insuficiente en comparación con los estándares de la región.

Los resultados reflejan un predominio de respuestas contrarias a la asignación de los RD$630 millones en las tres plataformas, mientras que los comentarios evidencian cuestionamientos sobre el destino de los recursos públicos y las necesidades que, a juicio de los participantes, deberían recibir mayor atención.

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