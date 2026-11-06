El presidente Luis Abinader condecoró a la historiadora española Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia de España, con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Cruz Placa de Plata.

La distinción reconoce su trayectoria como docente e investigadora y sus aportes al estudio de las ideas políticas, las instituciones y las transformaciones sociales a través de la historia.

Durante el acto, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, destacó la importancia de la labor académica de Iglesias para el estudio de los vínculos históricos entre España y República Dominicana.

Reyes sostuvo que el análisis de esa historia compartida requiere rigor científico, independencia de criterio y apertura al diálogo entre distintas perspectivas.

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Iglesias Cano cuenta con más de 200 publicaciones y ha desempeñado funciones en instituciones españolas como el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que dirigió, y el Consejo de Estado, del que formó parte.

La historiadora agradeció la condecoración otorgada por Abinader y la Academia Dominicana de la Historia. Durante sus palabras recordó su participación durante dos décadas en el Foro de América, experiencia que le permitió recorrer numerosas ciudades y países de América Latina.

En la ceremonia participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó; el embajador dominicano en España, Tony Raful; la representante permanente de República Dominicana ante ONU Turismo, Anabel Bueno, y el cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini, entre otras personalidades.

La actividad se realizó en Madrid, como parte de la agenda del mandatario dominicano en España.

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