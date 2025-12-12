Presunto pastor reincide en fraude: le desmontan nueva conexión ilegal en fundación de Higüey

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizaron un operativo conjunto en el municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, donde nuevamente fue detectada una conexión ilegal en la Fundación Hospedero de Jesucristo, dirigida por José Agustín Martínez, quien, según la entidad, se hace pasar por pastor.

Esta actuación forma parte del seguimiento iniciado meses atrás, cuando la entidad fue encontrada operando con una conexión directa, sin contrato ni medidor. Tras esa primera intervención, Martínez procedió voluntariamente a normalizar su situación y contrató el servicio eléctrico. Sin embargo, luego de colocarse el equipo de medida, las brigadas técnicas detectaron una manipulación que alteraba el registro del consumo.

El medidor fue enviado al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), donde se confirmó que presentaba un subregistro de 87.42 %, evidencia de una intervención para reducir la facturación mensual. Con esto, quedó comprobada la reincidencia del señor Martínez en acciones fraudulentas, primero mediante conexión ilegal y posteriormente con la alteración del medidor contratado.

Durante la inspección reciente, el equipo técnico verificó que el consumo reportado, apenas 1,829 kWh mensuales, no corresponde al nivel de carga instalada en la fundación. En el lugar operan cuatro aires acondicionados de 12,000 BTU, seis aires acondicionados de 18,000 BTU, dos bebederos de agua fría y caliente, una nevera ejecutiva, una computadora laptop, dos televisores de 32” y 42”, catorce luminarias de 9 watts y una bomba de agua de 3/4 HP. Esta capacidad instalada demanda un uso energético significativamente mayor al reflejado en la facturación, lo que reafirma la detección del fraude.

Edeeste recuerda que, en un video difundido en redes sociales el pasado mes de septiembre, se observó al señor José Agustín Martínez, junto a otra persona en una escalera, ejecutando la conexión irregular y amenazando a los brigadistas de Edeeste, conducta que constituye un acto de intimidación hacia el personal técnico en el ejercicio de sus funciones.

Edeeste lamentó la conducta de Martínez y condenó que, ostentando la condición de pastor y líder comunitario, incurra repetidamente en acciones que violentan la ley y ponen en riesgo el sistema eléctrico y la calidad del servicio.

La empresa enfatizó que quienes asumen roles de orientación social deben actuar conforme a las normativas vigentes y ofrecer un ejemplo de rectitud y transparencia ante la sociedad, y no utilizar su posición para justificar prácticas ilegales o intimidatorias.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar combatiendo el fraude eléctrico en todos los niveles sociales, económicos e institucionales, y llamó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier irregularidad a través de los canales oficiales habilitados.

