La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) denunció que brigadistas fueron amenazados por José Agustín Martínez, quien se identifica como pastor y presuntamente dirige la Fundación Hospedero de Jesucristo, tras detectarse una reincidencia en una conexión ilegal en Higüey.

La compañía informó que Martínez intentó intimidar a los técnicos con una piedra mientras se realizaban trabajos en el Residencial Anamelia, donde opera un centro de supuesta rehabilitación de adictos.

Edeeste señaló que este fraude eléctrico había sido desmantelado por tercera ocasión en el mismo lugar.

De acuerdo con la distribuidora, la Fundación Hospedero de Jesucristo se ha mostrado renuente a regularizar el servicio mediante contrato e instalación de medidor, pese a las reiteradas intervenciones.

La empresa condenó las amenazas atribuidas a Martínez y anunció que iniciará los procedimientos legales establecidos en la Ley General de Electricidad 125-01 para aplicar las sanciones correspondientes.

Edeeste reiteró su compromiso de combatir el fraude eléctrico sin importar el nivel social, empresarial o económico de los involucrados y exhortó a la población a denunciar estos actos de forma anónima a través de sus canales institucionales.

