El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este sábado la carretera que conecta el distrito municipal de Tavera con el municipio de Jarabacoa, en una obra que, según afirmó, forma parte de un conjunto de intervenciones sin precedentes en la sierra.

La vía, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), tiene una longitud de 8.3 kilómetros y beneficia a comunidades como Alto del Aguacate, Loma Firme, Rancho de la Vaca, Jagua Gorda, La Llanada y El Añil, ubicadas en zonas montañosas cercanas a la presa de Tavera.

Durante el acto, el mandatario sostuvo que nunca antes se habían realizado tantas carreteras y mejoras en la sierra, destacando que su gestión ha intervenido de manera simultánea en provincias como La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de vida.

Explicó que esta carretera funcionará como una segunda entrada hacia Jarabacoa, especialmente para quienes se trasladan desde la zona norte, conectando desde El Añil hasta Ato Viejo y enlazando con la carretera Duarte, lo que permitirá reducir el tiempo de traslado a unos 40 minutos.

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Asimismo, mencionó otras obras en el distrito municipal de Tavera, incluyendo la reconstrucción de las vías La Gina–Conuco Viejo–El Jobo y el tramo La Gina–Cementerio de Gina Hueca, así como proyectos en desarrollo como la carretera turística que bordeará el lago de Tavera y la construcción de un palacio municipal.

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El presidente valoró además el papel de EGEHID en la ejecución de obras en zonas cercanas a presas, señalando que ha llevado soluciones a distintas provincias del país. “Por primera vez la sierra va a estar comunicada internamente”, afirmó.

Visión de desarrollo y cierre de brechas

De su lado, el administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, indicó que estas obras responden a una visión de gobierno orientada a cerrar brechas históricas y promover el desarrollo en comunidades apartadas.

Destacó intervenciones adicionales en la zona, como la carretera de Guardarraya, que conecta Baitoa con Tavera, así como mejoras en vías comunitarias en localidades como La Jina, Conuco Viejo y El Morro.

La gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez, valoró el impacto de estas obras en la provincia, señalando que fortalecen la conectividad y generan oportunidades para sus habitantes.

En representación de los comunitarios, la profesora Kenia Bidó expresó que las comunidades celebran la culminación de una obra esperada por más de 50 años, resaltando que responde a una demanda histórica.

Detalles técnicos de la obra

Los trabajos incluyeron excavación de taludes, ampliación de la calzada, relleno en plataforma, tratamiento de subrasante, aplicación de base granular y carpeta asfáltica. También se construyeron alcantarillas, cunetas, sistemas de drenaje, contenciones, señalización vial y accesos a viviendas.

Además, se incorporaron aceras en zonas pobladas, señalización vertical y horizontal, y barandas metálicas de protección para garantizar la seguridad de los usuarios.

En el acto estuvieron presentes el senador Ramón Rogelio Genao; los alcaldes Marino Abreu (Tavera), José Antonio Abreu (Jarabacoa) y Stanley Ureña (Buena Vista), así como el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más