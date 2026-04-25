Un grupo de guagueros bloqueó este sábado el tránsito en un tramo del Km 9, generando congestionamientos y afectando la movilidad en una de las principales vías de la ciudad.

La obstrucción fue protagonizada por un sindicato de transporte que opera en la zona, lo que provocó dificultades en la circulación vehicular y retrasos en los trabajos del corredor de la 27 de Febrero, que se ejecutan en esa zona.

Posteriormente, efectivos del Ejército de la República Dominicana intervinieron en la zona, logrando despejar la vía y restablecer la circulación vehicular tras varias horas de interrupción.

Previo a la intervención militar, agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar e intentaron mediar con los involucrados para levantar el bloqueo y normalizar el tránsito.

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El incidente también impactó la continuidad de los trabajos del corredor vial, una de las principales obras de movilidad urbana en ejecución en el Gran Santo Domingo.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las demandas del sindicato ni si se producirán nuevas protestas.

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