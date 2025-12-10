La jueza de Atención Permanente de Santiago, Yerixa Cabral, dictó medida de coerción consistente en el pago de RD$ 500 mil contra tres de las cuatro integrantes del Instituto Leonardo Da Vinci, procesadas por la muerte por ahogamiento de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión en Gurabo.

La jueza decidió presentacion periodica y garantía económica de 500 mil para Francisca Josefina Tavárez Vélez, Vilma Altagracia Vargas Morel e Yris Del Carmen Reyes Ademes.

Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella fue dejada en libertad.

La solicitud de coerción requería una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida, presentación periódica y uso de localizadores electrónicos contra las cuatro mujeres.

El órgano acusador calificó el hecho como homicidio involuntario, además de abandono y maltrato a menores, en violación a los artículos 319 y 351-2 del Código Penal, así como al artículo 14 de la Ley 136-03.

Las detenidas por el caso son Yris Reyes Adames, Gisela González Estrella, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más