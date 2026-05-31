El Banco BHD fue premiado en la edición 2026 de Cannes Dominicana con su Premio Mujeres que Cambian el Mundo, una iniciativa que reconoce y visibiliza la labor de mujeres cuyas ideas, proyectos y compromiso social impulsan transformaciones positivas en sus comunidades.

El galardón corresponde a la categoría "For Good" de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), distinción que destaca las campañas, proyectos e iniciativas que aportan valor a la sociedad dominicana mediante acciones inclusivas, sostenibles y transformadoras. El reconocimiento fue recibido en la ceremonia Closing Gala por Kirsys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la entidad.

Una iniciativa con más de una década de impacto

El Premio Mujeres que Cambian el Mundo se entrega desde 2015 como parte de la Estrategia de Género Mujer del BHD. En su undécima edición, celebrada este 2026, la iniciativa acumula más de 100 mujeres reconocidas en todo el país.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, expresó: "Este premio obtenido en Cannes Dominicana nos llena de orgullo porque valida el propósito detrás del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, que es reconocer, fortalecer y amplificar el impacto social de mujeres extraordinarias que están transformando la República Dominicana desde sus comunidades".

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Navarro indicó que las seleccionadas, además del apoyo financiero, reciben un programa de acompañamiento directamente en sus comunidades, lo que contribuye a elevar el alcance y la sostenibilidad de sus proyectos.

Equipo Marketing Digital del Banco BHD en la gala Cannes Dominicana

Un reconocimiento con propósito

Mujeres que Cambian el Mundo es la principal premiación en la República Dominicana que homenajea a mujeres por sus contribuciones en ámbitos como la acción social, la educación, la salud, la ciencia, el arte y la cultura, el emprendimiento y el medioambiente.

Carolina Ureña, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD, destacó que esta iniciativa "es más que una campaña, es una historia real contada a través del compromiso y la transformación".

"Este reconocimiento en Cannes Dominicana nos motiva a seguir impulsando el progreso humano a través de una comunicación responsable, innovadora y cercana. Seguiremos apostando a la excelencia enfocados en apoyar a la mujer para alcanzar su mayor potencial", afirmó Ureña, quien además recibió una nominación oficial en la categoría Person of the Year durante esta misma edición. La marca BHD también estuvo nominada en el renglón Marketer of the Year.

Trayectoria en Cannes Dominicana

El Banco BHD ha participado en diversas categorías del festival a lo largo de los años: en For Good, que premia las iniciativas corporativas con mayor impacto positivo en la sociedad y el medioambiente; en Effective Brand y Marketer of the Year, por sus campañas enfocadas en equidad, inclusión y responsabilidad social.

En 2022, la institución obtuvo el galardón Marketer of the Year de Cannes Lions Dominicana por sus estrategias de comunicación, su apoyo a las mipymes durante la crisis sanitaria y sus campañas de promoción de valores. La entidad también ha sido reconocida en otros festivales iberoamericanos de publicidad por sus estrategias digitales y de contenido de marca.

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