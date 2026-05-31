El presidente Luis Abinader se sumó este domingo a la celebración del Día de las Madres con un mensaje en sus redes sociales en el que rindió homenaje a su madre, doña Sula, y a la primera dama, Raquel Arbaje, al tiempo que exaltó el rol de las madres dominicanas como "motor de la nación".
"Hoy celebro el amor más puro e incondicional", escribió el mandatario, quien agradeció a doña Sula por haberlo formado en valores, y reconoció a Arbaje como "la guía y el corazón" de sus hijas.
"En ellas abrazo a cada madre dominicana. Ustedes son el motor de nuestra nación y el pilar de nuestros hogares", expresó Abinader en la publicación, que circuló en sus cuentas oficiales durante la jornada festiva.
El mensaje del jefe de Estado se produce en el marco de una fecha que cada año convoca celebraciones en todo el país y que, en el ámbito político, suele ser ocasión para que los funcionarios públicos refuercen su vínculo con la ciudadanía a través de reconocimientos a la figura materna.
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