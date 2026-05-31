El presidente Luis Abinader se sumó este domingo a la celebración del Día de las Madres con un mensaje en sus redes sociales en el que rindió homenaje a su madre, doña Sula, y a la primera dama, Raquel Arbaje, al tiempo que exaltó el rol de las madres dominicanas como "motor de la nación".

"Hoy celebro el amor más puro e incondicional", escribió el mandatario, quien agradeció a doña Sula por haberlo formado en valores, y reconoció a Arbaje como "la guía y el corazón" de sus hijas.

"En ellas abrazo a cada madre dominicana. Ustedes son el motor de nuestra nación y el pilar de nuestros hogares", expresó Abinader en la publicación, que circuló en sus cuentas oficiales durante la jornada festiva.

Presidente Lusi Abinader junto a su familia

El mensaje del jefe de Estado se produce en el marco de una fecha que cada año convoca celebraciones en todo el país y que, en el ámbito político, suele ser ocasión para que los funcionarios públicos refuercen su vínculo con la ciudadanía a través de reconocimientos a la figura materna.

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