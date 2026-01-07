Siete potencias europeas unieron sus voces este martes para blindar la soberanía de Groenlandia frente a las recientes pretensiones de control territorial expresadas por Estados Unidos.
La declaración conjunta fue firmada por los líderes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca y España.
El documento surge como respuesta directa a la insistencia del presidente Donald Trump sobre la necesidad de controlar la isla por motivos de seguridad nacional.
No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, matizó la postura de Washington al asegurar a legisladores que no existe una amenaza de invasión inminente.
Según un informe del Wall Street Journal, el funcionario aclaró que el objetivo estratégico de la administración es concretar la compra de la isla a Dinamarca.
Pese a estas aclaraciones, Los mandatarios enfatizaron que las decisiones sobre el futuro de la región competen exclusivamente al pueblo groenlandés y al Estado danés.
El texto califica la estabilidad del Ártico como una prioridad estratégica para Europa y subraya la pertenencia del Reino de Dinamarca a la OTAN.
La defensa del territorio se basará en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, priorizando la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.
También, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, confirmó el refuerzo de la presencia militar en la zona mediante una mayor cooperación con la Alianza Atlántica.
Copenhague recordó la inversión de 15.000 millones de coronas para la adquisición de nuevos buques, drones y tecnología satelital.
El funcionario aseguró que, pese a la controversia, se mantiene vigente el acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Washington.
Poulsen concluyó recalcando que el estatus de Groenlandia dentro del reino no está sujeto a cuestionamientos internacionales.
