El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional validó la licencia médica otorgada al exsenador de Azua Rafael Calderón, tras recibir el informe correspondiente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), y fijó la continuación del proceso del Caso Calamar para el 29 de diciembre de 2025, cuando se espera que la defensa del excandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo inicie su exposición.

Tres exministros del Gobierno de Danilo Medina -Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta- son los principales imputados en una red criminal acusada de sustraer más de RD$21,000 millones del erario público.

Hasta la fecha, en este caso se han aprobado al menos nueve acuerdos de culpabilidad con imputados colaboradores, lo que ha permitido al Estado recuperar aproximadamente una décima parte de lo desviado: RD$2,000 millones.

Corroborado contenido y recomendaciones del urólogo-oncólogo tratante

La magistrada Altagracia Ramírez, jueza titular del tribunal, informó que el médico legista designado por la corte corroboró el contenido y las recomendaciones emitidas originalmente por el urólogo-oncólogo de cabecera del exlegislador Calderón. De acuerdo con las declaraciones de su defensa técnica, el exsenador Calderón permaneció varios días ingresado en una unidad de cuidados intensivos tras haber contraído una bacteria, complicación que agravó su cuadro clínico preexistente, lo que motivó la emisión de una licencia médica debido a que el imputado no se encuentra en condiciones físicas para comparecer ante el tribunal.

Modus operandi de este esquema de corrupción

El esquema de corrupción, según el Ministerio Público, operó mediante expropiaciones fraudulentas (pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública donde los fondos retornaban a los funcionarios) y cobros ilegales (extorsión en bancas de lotería y casinos a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar).

Parte del dinero se habría utilizado para financiar ilegalmente la campaña política del Partido de la Liberación Nacional (PLD) de los años 2019 y 2020.

Los tres ministros del expresidente Danilo Medina son los principales acusados que conforman un total de 46 personas físicas y jurídicas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más