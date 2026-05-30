La Policía Nacional informó este sábado la localización del coreógrafo, bailarín y productor artístico Iván Tejada, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves 28 de mayo y fue encontrado en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde recibe atención médica.

De acuerdo con un informe preliminar de las autoridades, Tejada habría resultado herido tras verse involucrado en un accidente de tránsito, sufriendo golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. No obstante, la institución indicó que las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho continúan bajo investigación y verificación por parte de las autoridades competentes.

La desaparición del artista había generado una ola de preocupación en el ámbito cultural y artístico dominicano. Familiares y allegados reportaron su ausencia y difundieron avisos en redes sociales solicitando la colaboración de la ciudadanía para localizarlo. Según los reportes, Tejada fue visto por última vez en las inmediaciones de su residencia.

Iván Tejada cuenta con más de 25 años de trayectoria en la danza, la producción y la dirección artística en República Dominicana, y es una figura reconocida en el mundo del espectáculo nacional.

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La Policía Nacional no descartó ofrecer más detalles sobre el caso a medida que avance la investigación.

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