La comunidad cultural y artística dominicana vive momentos de angustia tras conocerse la desaparición de Iván Tejada, reconocido coreógrafo, bailarín, productor y director artístico con una larga trayectoria en el país. Familiares y allegados reportaron que Tejada no ha sido localizado desde el pasado jueves 28 de mayo.

La alarma se encendió este sábado cuando amigos y familiares comenzaron a difundir a través de las redes sociales un aviso de búsqueda, solicitando la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. La publicación se viralizó rápidamente entre los círculos artísticos del país, donde Tejada es una figura ampliamente conocida y respetada.

Visto por última vez en Rómulo Betancourt

De acuerdo con los reportes, el artista fue visto por última vez en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, en Santo Domingo. Desde ese momento, se desconoce su ubicación y no ha habido comunicación con sus seres queridos.

Una figura clave del arte dominicano

Iván Tejada es una de las figuras más influyentes de la danza y el espectáculo en la República Dominicana. Su trabajo como coreógrafo lo llevó a colaborar con grandes nombres de la música nacional, entre ellos la reconocida intérprete Milly Quezada, y participó como figura destacada en el programa de televisión "Baila el mejor". A lo largo de su carrera, acumuló un amplio reconocimiento tanto en el ámbito local como en el regional.

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Llamado a la ciudadanía

Ante la situación, familiares y amigos hacen un llamado urgente a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Iván Tejada a que se comunique con sus allegados o con las autoridades competentes.

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