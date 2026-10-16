La Policía Nacional informó este viernes que busca a cuatro hombres señalados como presuntos responsables de la muerte del taxista Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, en un hecho ocurrido la madrugada del 16 de octubre en el peatonal de Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cuatro hombres habrían abordado al taxista en calidad de pasajeros y posteriormente lo atacaron para despojarlo de sus pertenencias.



La Policía aclaró que el conductor que prestaba servicios a través de la plataforma inDrive, murió a causa de heridas por arma de fuego, luego de que, de manera preliminar, se diera a conocer que fue con arma blanca.

La institución indicó que miembros de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), en coordinación con técnicos del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DICAT), realizan las diligencias para identificar y localizar a los señalados.

En la escena, agentes de la Policía Científica recolectaron varias evidencias y ocuparon el vehículo Hyundai Sonata LF, color gris, en el que se desplazaba la víctima.

La Policía exhortó a los cuatro hombres a entregarse por la vía que consideren pertinente, mientras profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y poner a los responsables a disposición del Ministerio Público.

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