La Policía apresó este viernes a un joven identificado como Ramón Malaquía Checo, quien es investigado por disparar contra Lisandro Medina Rodríguez, alias "El Cacú", de 23 años de edad, con quien protagonizó una riña en el barrio Villa Liberación, La Otra Banda, en Santiago.

Según los datos preliminares sobre el evento, la riña se originó por una presunta deuda, situación que es investigada por las autoridades.

En relación con el hecho, la Policía reportó que resultó lesionado de manera accidental el joven Starlin Gabriel Corniel, de 33 años de edad.

Ambos jóvenes heridos de bala reciben atenciones médicas en un centro de salud, mientras que el agresor será sometido a la justicia mientras avanzan las averiguaciones de lo sucedido.

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Las autoridades apresaron a Ramón Malaquía Checo luego de que se difundiera en las redes sociales un video donde se le ve disparar su arma de fuego, marca S&M, calibre 9 mm, la cual portaba de manera legal, según dijo la Policía.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más