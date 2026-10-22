Policía apresa a “Popolita” y “Burichanga” por presunto robo de RD$1.4 millones en joyería de Santiago

La Policía Nacional informó que apresó y sometió a la justicia a dos hombres presuntamente vinculados al robo de prendas valoradas en aproximadamente RD$1.4 millones en una joyería ubicada en la avenida Yapur Dumit, sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de Santiago.
Los detenidos fueron identificados como Amaury Valdez Carela, alias “Popolita”, de 27 años, y Starlin Valdez, alias “Burichanga”, de 30, quienes eran requeridos mediante órdenes judiciales por su presunta participación en el hecho.
Como parte de las investigaciones, los agentes recuperaron decenas de prendas que, según la Policía, estarían relacionadas con el robo.
Buscan a “Epherson”
Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Henry Jepherson Morel Rosario, alias “Epherson”, señalado por la Policía como presunto autor intelectual del hecho.
Morel Rosario es investigado por su supuesta vinculación con los delitos de robo agravado y asociación de malhechores, mientras continúan las labores para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.
Los dos apresados fueron entregados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía indicó que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del robo y determinar si existen otras personas involucradas.
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