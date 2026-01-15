El abogado y especialista en derecho internacional, Pascal Peña Pérez, afirmó que la actual gestión política en Venezuela evidencia la ausencia de un protocolo claro para el manejo de detenciones y liberaciones por los Estados Unidos, al tiempo que señaló un giro estratégico en el discurso del oficialismo encabezado por Delcy Rodríguez.

Además, durante su participación en el programa Mirada Femenina, Peña Pérez explicó que, pese a que se habla de más de un centenar de casos, no está definido quién debe ser atendido primero ni bajo qué criterios, lo que ha generado confusión y desigualdad en la aplicación de medidas. Como ejemplo, citó que extranjeros detenidos —incluidos ciudadanos de Italia y España— ya han sido liberados, independientemente de si su arresto fue legal o no.

Sostuvo que el escenario actual difiere de lo que muchos sectores esperaban, que era una transición inmediata liderada por figuras como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia. En su lugar, indicó que Delcy Rodríguez está “matizando” las políticas heredadas de Nicolás Maduro, lo que permitiría una administración gradual del poder.

A juicio de Peña Pérez, este enfoque parece alinearse con etapas previamente establecidas por Estados Unidos, lo que explicaría la moderación del discurso oficial y la forma en que se están ejecutando ciertas decisiones políticas y diplomáticas.

Las declaraciones fueron ofrecidas en Mirada Femenina, espacio transmitido de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, a través de los canales 38, de Claro TV, y 39 de Altice, así como en el canal de YouTube AcentoTV.

