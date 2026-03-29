Este domingo, al comienzo de la Semana Santa 2026, el sacerdote Fray Frankelis Rodríguez Gómez, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, en la Zona Colonial de Santo Domingo, expresó su respaldo al llamado formulado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, de vivir una semana de reflexión, especialmente en torno a la violencia intrafamiliar que azota al país.

"Vivir una semana antes de reflexión, si es que nos queremos acercar a Jesús. Especialmente la violencia intrafamiliar, que meditemos un poquito eso, que por encima de todo debe estar la unidad de la familia, la familia por todo", expresó el religioso durante la homilía dominical.

Feminicidios: una cifra que alarma

El párroco hizo referencia directa al alarmante aumento de los feminicidios en lo que va de 2026, señalando que las cifras ya han sobrepasado las registradas al inicio del año pasado, con al menos 25 casos contabilizados en el primer trimestre.

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"Los feminicidios van en aumento, este año ya ha sobrepasado la cantidad del principio de año pasado", advirtió.

Las cifras coinciden con las alertas emitidas por diversas autoridades e instituciones. La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, informó recientemente que el Gabinete de Prevención de la Violencia se reuniría para analizar el aumento de feminicidios y definir nuevas acciones para enfrentar la problemática. Asimismo, el Gobierno habilitó los "Puntos Vida", espacios donde mujeres en situación de riesgo pueden solicitar ayuda inmediata, según anunció la propia ministra Raful a principios de marzo.

Cabe recordar que, según datos de Unicef, República Dominicana registró 89 víctimas de feminicidio en 2024, lo que representó una tasa de 1.5 por cada 100,000 mujeres, un incremento respecto a los 69 casos de 2023. Aunque el Gobierno reportó una reducción del 30.98% en feminicidios durante 2025, el repunte registrado en los primeros meses de este año ha encendido nuevamente las alarmas.

"Nos estamos alejando de Dios"

Para Fray Frankelis Rodríguez Gómez, la raíz de la violencia intrafamiliar radica en la ruptura del tejido familiar y el distanciamiento de los valores espirituales.

"Todo esto es por la violencia de la familia, falta de diálogo en la familia, falta de conversación, falta de comprensión. Y también algo muy importante, porque como familia nos estamos alejando de Dios", reflexionó el sacerdote.

"El que tiene a Dios en su corazón y en su mente no le hace daño a nadie. Y saber que somos hijos de una mujer, tenemos que respetarla, en ese sentido", enfatizó.

Las disposiciones de Interior y Policía para Semana Santa

El respaldo del párroco se produce en el contexto de las medidas dictadas por el Ministerio de Interior y Policía mediante la Resolución núm. MIP-RR-0001-2026, firmada por la ministra Raful, que prohíbe las fiestas masivas —tanto públicas como privadas— en playas, ríos, arroyos y balnearios de todo el país, así como el expendio de bebidas alcohólicas, desde este domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026.

La disposición busca garantizar la seguridad ciudadana y el orden público durante el asueto, y se enmarca en un llamado más amplio a la reflexión y la convivencia pacífica que, como señaló Fray Frankelis, debe comenzar en el seno de cada hogar dominicano.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más