El Panteón de la Patria, adscrito al Ministerio de Cultura, resaltó el significado histórico de la Revolución de Abril de 1965, al conmemorarse este 24 de abril de 2026 el 61 aniversario de la insurrección que buscó el restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana.

La institución recordó que este acontecimiento dividió a la ciudad de Santo Domingo en dos bandos: los constitucionalistas, encabezados por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y los leales al gobierno de facto, bajo el mando del general Elías Wessin y Wessin.

De acuerdo con la reseña histórica difundida, la insurrección se produjo contra el gobierno provisional de Donald Reid Cabral, con el objetivo de restituir la Constitución de 1963 y al presidente derrocado Juan Bosch, en un contexto de movilización cívica protagonizada por jóvenes, militares y sectores populares.

El organismo cultural destacó que el conflicto, conocido como la Revolución de Abril, derivó en enfrentamientos armados en la capital y en la intervención militar de Estados Unidos el 28 de abril de 1965, lo que incidió en el desarrollo del proceso.

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Asimismo, señaló que entre los protagonistas se encuentra el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, considerado clave en la organización de la insurrección y quien falleció durante los combates en el Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965, siendo reconocido como mártir de la gesta.

El documento también refiere que, tras los enfrentamientos, se estableció un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, que condujo a elecciones en 1966, en las que resultó electo Joaquín Balaguer, marcando el inicio de un nuevo ciclo político.

El Panteón de la Patria subrayó que la Revolución de Abril de 1965 permanece como un símbolo de resistencia popular y defensa de la soberanía nacional, con figuras como Caamaño Deñó y Fernández Domínguez elevadas a la categoría de héroes nacionales.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más