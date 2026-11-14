El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó un descenso para supervisar los avances de tres proyectos de infraestructura urbana y comunitaria que ejecuta el Gobierno dominicano, a través de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), en Jarabacoa, con una inversión conjunta de RD$ 166 millones.

Entre las intervenciones destaca el Parque Fluvial Yaque del Norte, con una inversión de RD$ 70 millones, que contempla la recuperación ambiental de 340 metros lineales de la ribera del río, la conexión vial de las calles Duarte, Sánchez y Mella, así como la construcción de un paseo peatonal y obras de protección ambiental.

Durante el recorrido, Paliza resaltó la importancia de estas iniciativas para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de vida de los residentes, al tiempo que destacó la experiencia adquirida por URBE en la readecuación de barrios y entornos urbanos.

“Esto busca embellecer una zona tan privilegiada como es Jarabacoa, y el río, de manera muy particular, viene a ayudar a su saneamiento y a mejorar la condición de vida de la gente en su entorno”, expresó el ministro.

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Asimismo, adelantó que se realizan levantamientos técnicos para extender las intervenciones hacia otros puntos del municipio que requieren obras similares.

Parque en Yaque del Norte.

Otra de las obras supervisadas fue el embellecimiento de la entrada principal de Jarabacoa, con una inversión de RD$ 61 millones y cuya terminación está prevista para diciembre de 2026. Los trabajos incluyen la construcción de un parque, estacionamientos y el remozamiento del altar municipal y la Plaza de los Indios.

De igual manera, el Gobierno ejecuta la construcción de un centro comunitario, con una inversión de RD$ 35 millones, que estará listo durante el primer trimestre de 2027 y contará con un salón multiuso de 200 metros cuadrados, con capacidad para 180 personas, además de dos aulas destinadas a un laboratorio de informática e inteligencia artificial, áreas administrativas y servicios complementarios.

Edwin Pimentel, arquitecto urbanista de URBE, explicó que “estas intervenciones forman parte de los proyectos que desarrolla la entidad en Jarabacoa, orientados a mejorar la infraestructura urbana, recuperar espacios de convivencia y fortalecer los servicios comunitarios”.

La Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) es una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, creada con la finalidad de ejecutar proyectos integrales de readecuación urbana, rescate medioambiental y sistemas de movilidad sostenible en asentamientos precarios o de alta vulnerabilidad.

Las obras forman parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para impulsar el desarrollo territorial, mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el atractivo turístico y ambiental de Jarabacoa.

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