Reynaldo de Jesús Alfonseca, quien busca a su hijo, Reynaldo de Jesús Alfonseca Jiménez, desaparecido desde mayo de 2020, creó el programa Rostros RD, a través del cual visibiliza casos de personas desaparecidas en el país, hizo un llamado a los organismos competentes y al presidente de la República para que pongan en ejecución la Ley 25-26, relativa a las alertas por desaparición de personas.

Sostuvo que ya venció el plazo establecido por la legislación para que las instituciones responsables implementaran sus disposiciones, sin que, según afirmó, el mecanismo de alerta haya entrado en funcionamiento.

“Reiteramos que tanto los organismos como el presidente de la República decidan poner en ejecución la alerta de las desapariciones”, expresó al insistir en la necesidad de que las autoridades actúen para facilitar la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce.

El padre manifestó su preocupación por la cantidad de personas desaparecidas en el territorio nacional y señaló que cada caso representa una situación de angustia y sufrimiento para sus familiares.

“Y aún fuera una, esto causa dolor a la familia dominicana, angustia, laceración, vacío, frustración y dolor”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Reiteró su petición para que las instituciones responsables adopten las medidas necesarias para aplicar la legislación y activar las alertas correspondientes, como parte de los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas.

Su reclamo está marcado por la búsqueda de su hijo, a quien espera encontrar desde mayo de 2020.

Datos sobre la desaparición de Reynaldo de Jesús Alfonseca Jiménez

Reynaldo de Jesús Alfonseca Jiménez, desaparecido el 13 de mayo del 2020.

Alfonseca Jiménez reside en la calle 14 del sector Lucerna en Santo Domingo Este y fue visto por última vez aproximadamente a las 2:00 de la tarde de ese día.

Su vehículo fue encontrado con las pertenencias en su interior en las cercanías del Puente Ozama (el que une a Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, por la avenida Charles de Gaulle).

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más