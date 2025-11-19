La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó del restablecimiento del servicio en la estación del metro María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la línea 2, tras una avería la mañana de este miércoles.
La estación volvió a operar a las 9:37 de la mañana, aproximadamente dos horas después de que se presentara el fallo.
Más temprano, la Opret anunció que a las 7:30 de la mañana de este miércoles, y debido a los procesos constructivos que se están realizando en la línea 2C, se presentó una avería afectando exclusivamente la llegada y salida de trenes a la estación María Montez.
Para garantizar la movilidad de los usuarios, la institución dijo que habilitó servicio alternativo mediante autobuses del corredor de la avenida Núñez de Cáceres y autobuses de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó.
