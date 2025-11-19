La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que a las 7:30 a.m. de este miércoles se presentó una avería en el cambia-vía que afecta exclusivamente la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la Línea 2 del Metro.

Mediante un comunicado la Opret explicó que la avería es debido a los procesos constructivos que se están realizando en la Línea 2C.

Añadió que, para garantizar la movilidad de los usuarios, se ha habilitado servicio alternativo mediante autobuses del Corredor de la Núñez y autobuses de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó.

El resto de las estaciones de la Línea 2C opera con normalidad y la Línea 1 no presenta afectaciones.

La Opret pidió disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar, al tiempo que agradeció la comprensión de los usuarios.

