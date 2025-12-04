El partido Opción Democrática (OD) se sumó a las crecientes voces que reclaman una acción más diligente, por parte del Ministerio Público frente al caso de la niña Stephora Anne-Mircie, estudiante del colegio Leonardo Da Vinci, quien falleció el pasado viernes 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

La vicepresidenta de la organización, Alexandra Sued, consideró inaceptable que, pese al tiempo transcurrido, las autoridades no hayan ofrecido una explicación clara y detallada sobre un hecho sucedido en una actividad escolar en la que participaban numerosos estudiantes y miembros del personal docente y administrativo.

Sued advirtió que la tardanza en la respuesta oficial y la falta de atención adecuada a las demandas de la familia de la niña no solo profundizan su dolor, sino que generan un clima de incertidumbre que abre espacio a conjeturas sobre posibles intentos de protección a familias influyentes o a la propia institución educativa.

Asimismo, destacó que, tras experiencias recientes como el caso del Jet Set, la sociedad santiaguera rechaza verse nuevamente ante un proceso en el que la justicia pueda percibirse como parcializada o complaciente.

La organización también llamó la atención sobre las denuncias de un posible contexto de acoso escolar que habría afectado a la niña. Si bien este señalamiento no debe conducir a conclusiones anticipadas sobre la intencionalidad del hecho, representa un llamado urgente para que el Ministerio de Educación refuerce sus políticas contra el acoso y para que el colegio involucrado revise con profundidad su cultura de convivencia escolar.

“En este momento de enorme tristeza, Opción Democrática expresa su solidaridad con la madre de Stephora y con toda la comunidad que clama por una respuesta clara, completa y libre de demoras injustificadas”, manifestó la organización política.

