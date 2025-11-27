Ana Leticia Martich, representante del Defensor del Pueblo, afirmó que la administración del colegio Leonardo Da Vinci, responsable de la excursión en la cual se ahogó la niña de 11 años de edad, Stephora Anne-Mircie Joseph, se negó a recibir una comisión de esta institución que procura informaciones del hecho.

“Aquí nadie quiere hablar; hasta el momento no hemos podido recoger ninguna información que ayude a esclarecer cómo ocurrieron los hechos”, dijo la primera adjunta del Defensor del Pueblo al ser preguntada por periodistas en la sede del Palacio de Justicia de Santiago, donde la comisión que representa procuraba reunirse con los fiscales que investigan el caso.

“Tratamos de contactar al director del colegio y este se negó a recibirnos”, dijo Ana Leticia Martich a los periodistas, tras agregar que han establecido comunicación con personal de la Regional 08 del Ministerio de Educación.

“Lo que sí podemos decir de manera preliminar es que, al parecer, sí hay algo que ocultar; hay mucho hermetismo en el caso, nadie quiere dar la cara”, dijo la ejecutiva que encabezó la comisión que viajó a Santiago con el objetivo de obtener una versión oficial del caso.

El lunes 24 de noviembre, la madre de la menor Stephora Anne-Mircie Joseph, de nacionalidad haitiana, Lovelie Joseph Raphael, y sus abogados calificaron lo sucedido en la piscina de la hacienda Los Caballos, en el sector Gurabo, como “negligencia agravada” y se quejaron de la desidia de las autoridades del colegio.

La menor Stephora Anne-Mircie Joseph había sido incluida en el cuadro de honor del colegio, considerado de clase media/alta; la excursión era parte del reconocimiento a los estudiantes sobresalientes.

El 19 de noviembre, las autoridades del Ministerio Público y la Defensa Civil cerraron la hacienda Los Caballos, tras considerar que la piscina no era apta para niños.

Mientras el silencio cunde en relación al caso, en la población se han tejido versiones de que la menor Stephora Anne-Mircie Joseph constantemente era centro de burlas motivadas por compañeros por ser negra y haitiana, información que no ha sido corroborada ni desmentida por las autoridades.

