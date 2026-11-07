Las niñas representan ocho de cada diez personas entre los 12 y 17 años que han estado casadas o unidas alguna vez en República Dominicana.

El X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, cuyos resultados recoge la publicación Condiciones de vida de la niñez en la República Dominicana, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), contabiliza 40,946 personas de ese grupo de edad que habían estado casadas o unidas alguna vez. De ellas, 32,814 eran niñas y adolescentes, equivalentes al 80.1 %, mientras que 8,132 eran niños, para un 19.9 %.

La diferencia aumenta conforme avanza la edad. Entre las niñas, la proporción que está o estuvo unida pasa de 1 % a los 12 años a 17.4 % a los 17. En cambio, entre los niños se mantiene relativamente baja: comienza en 1.1 % a los 12 años y alcanza 2.7 % a los 17.

Los datos por edad también muestran que las adolescentes de 17 años concentran la mayor cantidad de casos. En ese grupo se registran 17,833 personas que estuvieron casadas o unidas alguna vez, de las cuales 15,428 son niñas y 2,405 niños.

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A los 16 años se contabilizan 9,529 personas en esa condición, con 8,235 niñas y 1,294 niños. A los 15 años, el total es de 5,558: 4,560 niñas y 998 niños.

Las uniones tempranas persisten pese a la prohibición del matrimonio infantil

La población dominicana de 12 a 17 años asciende a 1,045,156 personas, de las cuales 532,701 son niños y 512,455 niñas.

De ese total, el 93.5 % nunca se ha casado ni unido, mientras que el 2.9 % declaró estar en una unión al momento del censo. Otro 1.1 % indicó que estaba separado de una unión libre.

La distribución por sexo evidencia que las niñas son mayoría entre quienes se encuentran en una unión libre: representan el 81.8 %, frente al 18.2 % de los niños. Entre quienes declararon estar separados de una unión libre, el 75.5 % son niñas y el 24.5 % niños.

La situación también presenta diferencias según la zona de residencia. En el área urbana, el 94 % de la población de 12 a 17 años nunca se ha casado ni unido, mientras que el 2.5 % se encuentra en una unión libre. De este último grupo, el 80.5 % son niñas.

En la zona rural, el 92.5 % nunca se ha casado ni unido y el 3.9 % está en una unión libre. Las niñas representan el 83.9 % de quienes se encuentran en esa situación.

La ONE también registra 94 niñas en estado de viudez: 77 residentes en zonas urbanas y 17 en zonas rurales.

En 2021, República Dominicana promulgó la Ley 1-21, que modificó y derogó disposiciones del Código Civil y de la Ley 659 de 1944 para prohibir el matrimonio infantil. La normativa reconoce los riesgos asociados a estas prácticas, que afectan especialmente a las niñas al limitar sus oportunidades de desarrollo y educación y exponerlas a situaciones de violencia, abuso sexual y embarazo precoz.

Sin embargo, los datos del censo muestran que las uniones tempranas continúan presentes en la población adolescente, con una incidencia mucho mayor entre las niñas.

Población de 12 a 17 años que estuvo casada o unida alguna vez, por sexo y edad

Edad Total Hombres Mujeres 12 años 1,998 1,088 910 13 años 2,469 1,086 1,383 14 años 3,559 1,261 2,298 15 años 5,558 998 4,560 16 años 9,529 1,294 8,235 17 años 17,833 2,405 15,428 Total 40,946 8,132 32,814

(Fuente externa).

Más de 15,000 adolescentes habían tenido hijos

La maternidad a temprana edad constituye otro fenómeno que puede modificar las trayectorias educativas, económicas y sociales de las adolescentes. La publicación de la ONE señala que, generalmente, tener hijos durante esta etapa no es un hecho planificado ni deseado y puede tener consecuencias en el desarrollo psicosocial, formativo y ocupacional de las jóvenes.

De las 512,455 niñas y adolescentes de 12 a 17 años contabilizadas en el país, 15,239 habían tenido al menos un hijo nacido vivo, lo que representa aproximadamente el 3 % de esa población.

La distribución por zona de residencia muestra que 9,921 de esos casos corresponden al área urbana y 5,318 a la rural. Aunque la cantidad absoluta es mayor en las ciudades, la proporción respecto a la población residente es más elevada en el campo: 3.7 %, frente al 2.7 % de la zona urbana.

La maternidad aumenta conforme avanza la edad. A los 12 años se registraron dos casos de adolescentes que habían tenido al menos un hijo nacido vivo; a los 13 años, 473; a los 14, 716; a los 15, 1,738, y a los 16 años, 3,787.

La mayor cantidad corresponde a las adolescentes de 17 años, con 8,523 casos. En ese grupo, el 9.6 % había tenido al menos un hijo nacido vivo.

Adolescentes que habían tenido al menos un hijo nacido vivo, por edad

Edad Cantidad 12 años 2 13 años 473 14 años 716 15 años 1,738 16 años 3,787 17 años 8,523 Total 15,239

Políticas para prevenir las uniones y los embarazos adolescentes

La prevención del embarazo y la maternidad en la adolescencia forma parte de compromisos internacionales y de instrumentos nacionales de planificación y políticas públicas.

Entre los compromisos internacionales figura el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, cuyo indicador 3.7.2 mide la tasa de fecundidad de las adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años por cada 1,000 mujeres de esos grupos de edad. También se encuentra el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que contempla medidas relacionadas con la educación integral para la sexualidad y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

En el ámbito nacional se ejecuta el Plan de Reducción del Embarazo en Adolescentes (PREA-RD). También está la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA), formulada por el Gabinete de Niñez y Adolescencia y coordinada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

Esta política establece directrices hasta 2030 para prevenir y reducir las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, además de atender las vulneraciones de derechos relacionadas con estos fenómenos mediante un abordaje integral e intersectorial.

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) también contempla la disminución de los embarazos en adolescentes como uno de sus resultados, con indicadores relacionados con los partos en esta población y el uso de métodos anticonceptivos.

Los datos de la ONE permiten observar que, pese a la prohibición del matrimonio infantil y la existencia de políticas de prevención, las uniones tempranas y la maternidad durante la adolescencia siguen afectando a miles de niñas en el país.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más