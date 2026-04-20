Ocho comunidades de la provincia Hato Mayor quedarán sin servicio eléctrico este martes 21 de abril, entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, debido a trabajos de mantenimiento preventivo que realizará la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en la línea de transmisión de 69 kV Hato Mayor 2 – Sabana de la Mar.

Las zonas afectadas son: Sabana de la Mar, Pueblo Viejo, La Ceja, Arroyo Piedra, Loma Clara, Barrio Lindo, La Yagua y Buenos Aires.

La ETED precisó que las labores forman parte de su programa continuo de mantenimiento de la infraestructura eléctrica nacional, con el objetivo de optimizar el desempeño de las líneas de transmisión y prevenir averías que puedan comprometer el servicio en el futuro.

La empresa solicitó la comprensión de los ciudadanos en las zonas impactadas y aseguró que el corte será temporal.

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