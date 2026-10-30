El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este viernes 30 de octubre será realizado un cierre parcial de la autopista 6 de Noviembre, en la intersección con la salida de Quita Sueño, debido a los trabajos de montaje de vigas en el paso motorizado y peatonal de esa localidad.

La intervención está programada para iniciar a las 10:00 de la noche de este viernes y concluir a las 5:00 de la madrugada del sábado 31 de octubre, período durante el cual se implementarán medidas para mantener la circulación vehicular en la zona.

Como parte de los desvíos, será habilitado un carril de la Autopista 6 de Noviembre en cada sentido en el área de trabajo. Asimismo, los conductores podrán utilizar la circunvalación de Santo Domingo y la carretera Sánchez como rutas alternas.

Las operaciones estarán respaldadas con el trabajo coordinado de agentes de Digesett, Intrant y Comipol para brindar asistencia al tránsito en la zona.

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Obras Públicas exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización colocada en el lugar y atender las orientaciones de los agentes de tránsito y del personal responsable de los trabajos, a fin de evitar contratiempos durante el desarrollo de las labores.

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