Los obispos dominicanos manifestaron este viernes su "profunda preocupación" por las acciones que se impulsan ante el Tribunal Constitucional, con el evidente propósito de que esa alta instancia "desconozca los derechos fundamentales de la vida y la familia, consagrados en la Constitución de la República".

La Conferencia del Episcopado Dominicano sostuvo en un documento que los ataques a esos derechos se vienen lanzando desde hace décadas y que, en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, "interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado de forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación".

"Propiamente", aseguraron, "somos de las pocas naciones del mundo que han rehusado sumarse a esas corrientes propias de la cultura de la muerte, en nombre de un falso sentido del progreso humano o, lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres", expresaron en el documento.

La cúpula católica expuso que pretender que el Tribunal Constitucional "irrespete" la Constitución mediante una sentencia interpretativa constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo.

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"Los poderes públicos que representan a la nación dominicana, con su identidad cristiana, no pueden permitir que se ataque su soberanía y autodeterminación para menoscabar su integridad demográfica y territorial, con ataques a la vida humana en cualquiera de sus etapas, así como la destrucción o debilitamiento de la estructura fundamental de la sociedad, que es la familia", plantearon los obispos.

Los prelados saludaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución, que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades.

"Valoramos también la acción oportuna y responsable de intervención ante el Tribunal Constitucional de los movimientos y ciudadanos provida y defensores de la familia, católicos, evangélicos, así como del ejercicio de los valores de la dominicanidad", sostuvieron.

El Tribunal Constitucional dejó esta semana en estado de fallo los recursos interpuestos a favor y en contra del artículo 37 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.

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