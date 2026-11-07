Llamado a la prevención de la delincuencia

El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte, planteó la necesidad de establecer un pacto social para prevenir la delincuencia, rescatar a los jóvenes y ofrecerles oportunidades de rehabilitación y reinserción, al considerar que la protección de la vida debe ser una prioridad en República Dominicana.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el religioso expresó su preocupación por la conservación de la vida y sostuvo que las transformaciones institucionales deben colocar la dignidad humana en el centro de sus objetivos.

"El desarrollo económico de nuestro país es el resultado de muchos años de esfuerzo: unos siembran y otros cosechan. Sin embargo, mi mayor preocupación hoy es la conservación de la vida en todas sus etapas", manifestó.

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En ese sentido, Castro Marte consideró que las reformas del sistema judicial, la Policía Nacional y el sistema penitenciario deben enfocarse en la protección de los ciudadanos y en la creación de oportunidades para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

"Toda reforma judicial, policial y penitenciaria debe tener como eje fundamental la protección de la vida y la dignidad humana. Necesitamos un pacto social que nos permita prevenir la delincuencia, rescatar a nuestros jóvenes y ofrecerles oportunidades de rehabilitación y reinserción a la sociedad", expresó.

El obispo también se refirió a su participación en una visita técnica de inspección a los nuevos recintos penitenciarios de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, donde valoró el trabajo de Roberto Santana en el proceso de reforma del sistema carcelario dominicano.

"En ese contexto, durante la visita técnica de inspección a los nuevos recintos penitenciarios en construcción en Anamuya, Higüey, valoro la excelente intervención de Roberto Santana, por su compromiso con la reforma penitenciaria", señaló.

Castro Marte insistió en que la sociedad dominicana debe trabajar para reducir las condiciones de exclusión que, a su juicio, contribuyen a la reproducción de la violencia.

"No podemos seguir reproduciendo una sociedad que fabrica exclusión y violencia. La vida debe ser siempre nuestra prioridad", concluyó.

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