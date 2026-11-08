El papa León XIV pidió este domingo a los hombres que traten "con respeto" a sus esposas en su primera gira por América Latina, donde cada día 11 mujeres son asesinadas por violencia de género.

"Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios", dijo el jefe de la Iglesia católica en una misa al aire libre en Florida, a 100 km al norte de Montevideo.

En 2024, al menos 3.828 mujeres tuvieron muertes violentas por razón de género en América Latina y el Caribe, según las últimas cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La cifra representa un promedio de 11 asesinatos por día y el total acumulado en los últimos cinco años en la región es de de casi 20.000 femicidios, destaca la Cepal.

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La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas.

En una mañana fría pero soleada miles de fieles colmaron la principal plaza de la ciudad para la misa de cierre de la visita papal a Uruguay, el país más laico de América Latina.

El ambiente era familiar y de algarabía. "¡Papa, León, te queremos un montón!", coreaba la multitud de unas 50.000 personas, según autoridades locales citadas por el Vaticano.

"Creo que es muy importante que el papa haya venido porque refuerza la presencia de la Iglesia en nuestro país", dijo a la AFP Ivanna Fisichella, de 22 años.

Evangelina Campero, de 57 años, destacó "el esfuerzo que está haciendo el papa" con esta intensa gira por Uruguay, Argentina y Perú después de su operación de cáncer de pulmón hace apenas tres semanas.

"El mensaje es darlo todo" porque él lo está "dando todo al venir y no dejar a nadie afuera", indicó.

El papa visitó Florida para la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, una imagen tallada en cedro de 36 cm que según la tradición proviene de las misiones jesuitas guaraníes y que desde 1825 está ligada a la independencia de Uruguay de la colonia española.

La virgen, celebrada cada segundo domingo de noviembre, fue proclamada patrona de Uruguay por Juan XXIII en 1961.

Concluye visita a Urugay pidiendo que Dios guie a ese país por "sendas de unidad y paz"

FLORIDA (URUGUAY), 08/11/2026.- El papa León XIV saluda a los fieles que asistieron a una misa frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres este domingo, en Florida (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

El papa agradeció este domingo al pueblo uruguayo la acogida durante su visita y se despidió del país pidiendo que Dios "los guíe por sendas de unidad y de paz", al final de la misa que celebró en Florida ante cerca 50.000 personas en el santuario de Nuestra Señora de Los Treinta Tres.

"Me habían dicho que, aunque Uruguay es pequeño relativamente, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes, y esto ha quedado de manifiesto estos días", señaló el pontífice en sus palabras de despedida, en las que agradeció la organización de los actos y la colaboración de las autoridades, las familias, las comunidades y los voluntarios.

León XIV expresó también su gratitud a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que prepararon cada encuentro y a las personas que siguieron la visita a través de los medios de comunicación. "Han preparado todo muy bien. Gracias de corazón", afirmó.

El papa destacó que durante estos días los uruguayos han compartido "la alegría de la fe en Cristo" y aseguró que ese gozo "ha ido aumentando con cada jornada".

Se irradia al resto del país y del mundo. Así son las matemáticas de la fe: lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente con la gracia de Dios se multiplica, enriquece nuestra vida y abre horizontes y da un sentido nuevo", afirmó.

En este sentido, animó a los uruguayos a continuar difundiendo el mensaje cristiano: "Sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad y anunciando la alegría que brota de nuestro Señor Jesucristo".

En sus palabras finales, León XIV encomendó el futuro del país a la Virgen y pidió a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe "por sendas de unidad y de paz".

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