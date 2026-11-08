La Policía Nacional informó que apresó a un hombre identificado como Frank Eudy Peña, de 33 años, a quien se le ocupó un fusil M-16 y 21 cápsulas, en el municipio de Samaná, tras denuncias recibidas que señalaban al individuo realizando tiros al aire en el sector Carenero, afirmó la institución en una nota.

Los agentes policiales que ejecutaron el apresamiento le decomisaron el fusil, sin numeración legible, de color morado con detalles verdes, además de un cargador con 21 cápsulas para el mismo.

Un fusil M-16 es un arma de guerra cuyo uso exclusivo está limitado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, principalmente. Se investiga cómo Frank Eudy Peña se hizo de una de ellas.

La policía identificó a Peña como comerciante, a quien también le ocuparon teléfonos celulares.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron trasladados al departamento policial correspondiente, donde serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más