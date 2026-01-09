La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 10 de enero el servicio eléctrico se verá interrumpido en el Aeropuerto Las Américas y las comunidades de Boca Chica, La Caleta y Catalina, pertenecientes a la provincia Santo Domingo, por trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación 138 kV Boca Chica y en la línea de transmisión 69 kV Timbeque II – La 40.

El corte de la energía eléctrica comenzará a las 09:00 de la mañana y ya a las 14:00 horas regersará la luz.

Se quedarán sin energía, además, las sigueintes empresas: Hotel Hamaca, ZF Multimodal Caucedo, Parque Cibernético, ZF Las Américas, Cartones del Caribe, Laboratorios LAM, Acueducto Brujuelas y Central Generadora SIBA.

El corte será solamente de tres horas en las zonas alimentadas por la línea 69 kV Timbeque II – La 40: desde las 9:00 a.m. a las 12:00, y por este motivo se verá afectado el servicio de las empresas INCA, La Isabela, Multiform, Textiles Titán y RAVI Caribe.

La ETED dijo en un comunicado de prensa que "agradece la comprensión de la población y reitera su compromiso de mantener y mejorar la infraestructura eléctrica en todo el país para ofrecer un servicio más seguro y eficiente".

