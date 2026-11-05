La Navidad comienza a acercarse y, con ella, los preparativos para una de las celebraciones más esperadas del año. A medida que avanza noviembre, muchas familias empiezan a organizar encuentros, compras y actividades para compartir durante las festividades.

Este jueves 5 de noviembre de 2026 faltan 50 días para Navidad, una fecha que reúne a familiares y amigos en torno a las tradiciones y celebraciones propias de la temporada.

En República Dominicana ya comenzó a sentirse el ambiente navideño y las decoraciones empezaron a ocupar comercios, avenidas y espacios públicos, aunque todavía no se ha generalizado el encendido de las grandes instalaciones navideñas.

¿Cuántos días faltan para Navidad 2026?

Desde este jueves 5 de noviembre faltan 50 días para el viernes 25 de diciembre, fecha en que se celebra la Navidad.

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La cuenta regresiva marca el inicio de las últimas semanas de preparación para las festividades, un período en el que muchas personas organizan sus compromisos familiares, planifican las compras y preparan sus hogares para la celebración.

¿Cuándo cae Nochebuena y Navidad este año?

En 2026, Nochebuena se celebrará el jueves 24 de diciembre, mientras que el día de Navidad será el viernes 25 de diciembre.

Ambas fechas permitirán organizar encuentros familiares durante el cierre de la semana laboral. Nochebuena suele ser el momento de las cenas y reuniones familiares, mientras que el 25 de diciembre está dedicado a la celebración de la Navidad.

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2027?

Después de Navidad, el calendario avanza hacia la despedida de 2026 y la llegada de un nuevo año.

Desde este 5 de noviembre faltan 56 días para el jueves 31 de diciembre, cuando se celebrará la Nochevieja. En tanto, el viernes 1 de enero de 2027 comenzará oficialmente el nuevo año.

Así, quedan menos de dos meses para despedir 2026 y dar la bienvenida a 2027.

¿Ya empezó Cima Sabor Navideño?

Aunque todavía faltan varias semanas para Nochebuena, la Navidad comenzó a sonar en la radio dominicana desde el pasado 15 de octubre, cuando regresó la tradicional programación Cima Sabor Navideño, transmitida por Cima 100.5 FM.

El espacio radial, que forma parte de las costumbres navideñas de varias generaciones, comenzó el 15 de octubre de 1982, por iniciativa del radiodifusor Roberto Vargas Mejía. En 2026 cumple 44 años acompañando la temporada con merengues, aguinaldos y canciones tradicionales.

¿Ya comienzan a sentirse las temperaturas frescas de Navidad?

Con noviembre también comienza a cambiar gradualmente el ambiente meteorológico en República Dominicana. La llegada de la temporada frontal favorece temperaturas más frescas, principalmente durante las noches, las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

El Indomet prevé que entre siete y ocho frentes fríos incidan directamente en el territorio dominicano durante esta temporada, que se prolongará hasta mediados de abril de 2027. Estos sistemas pueden provocar lluvias de intensidad variable, vientos del norte y descensos de las temperaturas.

El ambiente más fresco suele sentirse con mayor intensidad en localidades montañosas como Constanza, Valle Nuevo, Hondo Valle, Rancho Arriba y Polo. En las zonas bajas y costeras, sin embargo, las tardes todavía pueden ser calurosas.

Así, mientras las decoraciones comienzan a aparecer en las calles y los comercios, el cambio gradual de las temperaturas también anuncia la llegada de una de las temporadas más esperadas del año.

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