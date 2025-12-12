La Policía Nacional confirmó que el niño Josua Rodney, de 10 años, murió camino al hospital Darío Contreras tras resultar herido en un ataque a tiros registrado en el barrio Simónico, sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este.
El informe preliminar establece que dos hombres aún sin identificar descendieron de una yipeta negra y dispararon múltiples veces hacia un puesto improvisado tipo paletera.
En el hecho también resultaron heridas Marie Benítez Rodne de 47 años y María Mercedes Arias Amador de 63 años, ambas bajo atención médica.
La investigación continúa para identificar a los atacantes y establecer el móvil del tiroteo.
