La Policía Nacional confirmó que el niño Josua Rodney, de 10 años, murió camino al hospital Darío Contreras tras resultar herido en un ataque a tiros registrado en el barrio Simónico, sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

El informe preliminar establece que dos hombres aún sin identificar descendieron de una yipeta negra y dispararon múltiples veces hacia un puesto improvisado tipo paletera.

En el hecho también resultaron heridas Marie Benítez Rodne de 47 años y María Mercedes Arias Amador de 63 años, ambas bajo atención médica.

La investigación continúa para identificar a los atacantes y establecer el móvil del tiroteo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más