Falleció un conductor de carro del transporte de pasajeros del área urbana de Santiago, quien resultó herido de bala en un incidente en el cual tirotearon a la subdirectora del Centro Penitenciario Rafey-Hombres.

El hombre fallecido fue identificado por las autoridades como Crescencio Cruz de 66 años de edad, de la ruta F,.

La funcionaria de la centro solo identificada como Laura, no tienes lesiones según se reportó.

Hasta el momento no han identificado los atacantes, que según datos preliminares dispararon desde una motocicleta la noche del viernes, en el sector Monterico, distrito municipal Santiago Oeste.

La funcionaria viajaba en un vehículo todo terreno marcha Mitsubishi, modelo Montero Sport, blanco. El caso está en investigación.

Máximo Laureano