Muere en enfrentamiento con la Policía hombre buscado por muerte de joven enterrado en Nagua

Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, alias “Carlos El Menol”, de 25 años, falleció mientras recibía atenciones médicas luego de resultar herido durante una intervención policial en Verón-Punta Cana. El hombre era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Anderson Santos Rodríguez, alias “Vaguito”, cuyo cadáver fue encontrado enterrado en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La Policía Nacional informó que el hecho ocurrió en el sector Residencial Lantigua, residencial Costa Mar, donde agentes realizaban labores investigativas.

Según el informe preliminar de la institución, los agentes fueron atacados a tiros durante la intervención y respondieron a la agresión. Alcequiez Rodríguez resultó herido por proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Municipal de Verón, donde posteriormente falleció.

Era buscado por muerte de joven enterrado en Nagua

De acuerdo con las investigaciones preliminares, “Carlos El Menol” era requerido por las autoridades por su presunta participación en la muerte de Anderson Santos Rodríguez, alias “Vaguito”, de 23 años, ocurrida el 21 de octubre de 2026.

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La Policía señaló que el hecho habría tenido su origen en una discusión relacionada con RD$200, presuntamente vinculados a la venta de sustancias controladas.

El cadáver de Santos Rodríguez fue localizado dentro de un hoyo de aproximadamente 1.5 metros de profundidad y envuelto en una lona color mamey, en la provincia María Trinidad Sánchez.

Por este caso también figura Brayan Cius, quien, según la Policía, se encuentra apresado por su presunta vinculación con el hecho.

Ocupan pistola y recolectan evidencias

Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con serie EVD114, su cargador, cuatro cápsulas y una cápsula adicional en la recámara.

Asimismo, técnicos de la Policía Científica recolectaron tres casquillos en la escena, como parte de las evidencias que serán incorporadas a la investigación.

La Policía Nacional indicó que continuará las labores investigativas en coordinación con el Ministerio Público.