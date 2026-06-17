MP resalta 36 operaciones contra el crimen organizado, incluyendo 11 en casos de corrupción

El Ministerio Público informó que desde 2020 ha desarrollado 36 operaciones contra estructuras del crimen organizado, entre ellas 11 relacionadas con presuntos casos de corrupción administrativa, y aseguró que en cuatro de esos expedientes se han obtenido 95 sentencias condenatorias.

Estos datos fueron ofrecidos por el director general de Persecución, Wilson Camacho.

Wilson Camacho • Director General de persecución del Ministerio Público, Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO

Las cifras presentadas por la Dirección de Persecución

Durante una entrevista televisiva, Camacho señaló que las investigaciones impulsadas en los últimos años abarcan tanto redes de corrupción administrativa como organizaciones vinculadas a otras modalidades del crimen organizado.

El funcionario indicó que la más reciente intervención corresponde a la denominada Operación Onco14 y sostuvo que las acciones forman parte de una estrategia de persecución penal desarrollada desde 2020.

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Según explicó, las primeras investigaciones por presunta corrupción administrativa incluyeron los expedientes contra Juan Alexis Medina, la Operación 13, Coral y Coral 5G, así como el proceso judicial seguido contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.

Cuatro procesos concentran 95 condenas, según Camacho

De acuerdo con el procurador adjunto, el expediente contra Juan Alexis Medina acumula 29 condenas, mientras que la Operación 13 concluyó con ocho personas condenadas.

Añadió que en los casos Coral y Coral 5G fueron condenadas 29 personas y empresas, para un total que, sumado a los demás procesos mencionados, asciende a 95 sentencias condenatorias.

Camacho precisó que el caso contra Jean Alain Rodríguez aún continúa en etapa de juicio y recordó que durante la fase preliminar se alcanzaron acuerdos con 29 de los imputados que originalmente integraban el expediente.

Ministerio Público atribuye retrasos a la estrategia de la defensa

Wilson Camacho y Jean Alain Rodríguez

El director de Persecución afirmó que el proceso seguido contra Jean Alain Rodríguez ha experimentado retrasos debido a las acciones procesales promovidas por la defensa del exfuncionario.

Según su valoración, dichas actuaciones buscan prolongar el tiempo del proceso con la expectativa de obtener una eventual extinción de la acción penal, argumento que, aseguró, ha sido rechazado en distintas ocasiones por los tribunales.

Caso Coral: destacan condenas y rechazo a la extinción

Camacho calificó como relevante la sentencia emitida en el caso Coral y Coral 5G, especialmente por las penas de 20 años impuestas a varios de los principales acusados vinculados a la estructura investigada.

Asimismo, defendió la decisión judicial de rechazar los incidentes de extinción de la acción penal planteados por algunas defensas, al considerar que el criterio del plazo razonable debe evaluarse conforme a la complejidad de cada proceso y no mediante un simple cálculo cronológico.

La complejidad del expediente

El funcionario sostuvo que el proceso Coral requirió casi dos años de debates en audiencia y la presentación de cientos de testigos y miles de documentos, elementos que, a su juicio, evidencian la magnitud de la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Agregó que la discusión judicial ya no gira en torno a la existencia de pruebas, sino sobre el volumen y la valoración de las evidencias incorporadas al expediente.

Desde 2020, el Ministerio Público ha impulsado una serie de investigaciones de alto perfil contra exfuncionarios y militares mediante operaciones como Antipulpo, Coral, Coral 5G, Medusa, Calamar y otras, procesos que han marcado el debate público sobre la persecución de la corrupción administrativa en República Dominicana.

Varios de estos expedientes permanecen en distintas fases judiciales, mientras las defensas cuestionan aspectos procesales y la solidez de las investigaciones, en tanto el órgano acusador sostiene que las evidencias respaldan las imputaciones formuladas.

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