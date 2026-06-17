Los residentes de varias comunidades de Yaguate, en la provincia San Cristóbal, estarán sin servicio eléctrico durante unas 12 horas este jueves debido a trabajos que realizará Edesur Dominicana en la subestación eléctrica del municipio.
La empresa informó a través de un comunicado que la suspensión del suministro está prevista entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, período en el que será instalado un transformador de potencia destinado a aumentar la capacidad operativa de la subestación.
Entre los sectores que serán afectados figuran Centro del Pueblo, Los Rieles, Doña Ana, El Corte, Boca de Mana, Las Lagunas, Mini Central Nizao Najayo, Semana Santa, Caoba, Pajarito, Los Haitises, Cabria Abajo, Niza, Najayo al Medio y Miracielo.
También estarán sin energía Playa Najayo, Duveaux, La Loma, Ingenio Nuevo, la carretera hacia Palenque, la carretera Najayo-Boca de Nigua, Los Yagrumos, Najayo Abajo, Palenque, La Jagua y Lucas Díaz.
De acuerdo con Edesur, para ejecutar los trabajos será necesario desplegar un operativo técnico para movilizar e instalar el equipo en la subestación.
La distribuidora indicó que la obra forma parte de un programa de expansión de la infraestructura eléctrica orientado a incrementar la capacidad del sistema y mejorar la estabilidad del suministro en la provincia de San Cristóbal.
Compartir esta nota