El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra el exdirector de SeNaSa Santiago Hazim y otros nueve involucrados, contra quienes pidió 18 meses de prisión preventiva por un desfalco millonario dentro de esa Administradora de Riesgos de Salud.

Tras presentar el expediente en el tribunal, el fiscal Héctor García explicó que el órgano acusador está pidiendo se tiempo de prisión preventiva para todos los imputados, además de que el expediente sea declarado de "complejidad" debido a la magnitud del dolo.

Aseguró que la investigación preliminar calcula un manejo irregular de más de 15,000 millones de pesos, dinero que debería estar disponible para el funcionamiento de la entidad pública y la cobertura de sus afiliados y que la llamada "Operación Cobra" espera recuperar.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

