En un momento en que los hombres dedicados al motoconchismo en Santiago están en el “ojo del huracán” a raíz de varios acontecimientos que se han hecho virales, estos reclamaron este lunes al Gobierno reducir los costos de expedición de licencias para ese sector.

Los motoristas agrupados en la Confederación de Mototaxis del Cibao también exigieron rebajas en los precios de los combustibles y que se les permita comprar el casco de protección de su preferencia, y no el que impongan las autoridades.

“Hoy estamos exponiendo al presidente de la República, Luis Abinader, algunos puntos que nos afectan como sector mototaxis, como el aumento constante de la gasolina y la licencia, que nos la subieron de RD$ 900 a RD$ 2,500, más RD$ 800 por un papel de buena conducta”, denunció Miguel Jiménez, presidente de la Confederación de Mototaxis.

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Jiménez explicó además el malestar de los motoconchistas, quienes se niegan a llevar un casco de protección adicional para los pasajeros, alegando razones de seguridad para identificar a los usuarios y motivos de salud.

Otro de los reclamos del sector es que no se les imponga un tipo específico de casco de protección, sino que se les permita elegir el que consideren más seguro y cómodo, debido a que son ellos quienes los utilizan diariamente.

Motonchistas, tema de debates

Los motoristas que transportan pasajeros salieron este lunes a las calles y avenidas de Santiago, en momentos en que el sector permanece en el centro de la atención pública tras la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada, conductor de una empresa recolectora de basura, quien falleció luego de ser agredido por motorizados tras una persecución ocurrida la mañana de un viernes de abril de 2026.

No obstante, el vocero de los mototaxistas en el Cibao, Miguel Jiménez, afirmó que los afiliados a la confederación han continuado sus labores normales. Sostuvo que, aunque algunos participaron en la caravana que siguió al conductor del camión, quienes lo agredieron presuntamente fueron cobradores de una empresa de préstamos. La movilización de los motoconchistas partió desde los sectores Barrio Libertad y Mary López, y recorrió importantes vías de Santiago, entre ellas las avenidas Las Carreras, Juan Pablo Duarte, Yapur Dumit, Salvador Estrella Sadhalá y 27 de Febrero, así como otras calles del centro urbano. Más de 7,000 viven del motoconchismo La actividad fue organizada por la Confederación de Mototaxis de Santiago y otras entidades representativas del transporte local. Según datos ofrecidos por Miguel Jiménez, en Santiago unas 7,300 personas viven del motoconchismo, distribuidas en 272 paradas. MIRA TAMBIÉN UASD rescata del olvido a las mujeres que forjaron el movimiento estudiantil revolucionario ¿Cuándo comienza un feminicidio? Las señales que la sociedad aún normaliza

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más