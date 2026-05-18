En un momento en que los hombres dedicados al motoconchismo en Santiago están en el “ojo del huracán” a raíz de varios acontecimientos que se han hecho virales, estos reclamaron este lunes al Gobierno reducir los costos de expedición de licencias para ese sector.
Los motoristas agrupados en la Confederación de Mototaxis del Cibao también exigieron rebajas en los precios de los combustibles y que se les permita comprar el casco de protección de su preferencia, y no el que impongan las autoridades.
“Hoy estamos exponiendo al presidente de la República, Luis Abinader, algunos puntos que nos afectan como sector mototaxis, como el aumento constante de la gasolina y la licencia, que nos la subieron de RD$ 900 a RD$ 2,500, más RD$ 800 por un papel de buena conducta”, denunció Miguel Jiménez, presidente de la Confederación de Mototaxis.
Jiménez explicó además el malestar de los motoconchistas, quienes se niegan a llevar un casco de protección adicional para los pasajeros, alegando razones de seguridad para identificar a los usuarios y motivos de salud.
Otro de los reclamos del sector es que no se les imponga un tipo específico de casco de protección, sino que se les permita elegir el que consideren más seguro y cómodo, debido a que son ellos quienes los utilizan diariamente.
Motonchistas, tema de debates
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