El Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) convocó a un congreso el próximo domingo 22 de noviembre para debatir sobre la violencia contra las mujeres y reclamar respuestas de las instituciones responsables de garantizar su protección.

La actividad comenzará a las 9:00 de la mañana en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS), ubicado en la autopista 30 de Mayo, en Santo Domingo. Participarán representantes de organizaciones sociales y comunitarias vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

La organización informó que el encuentro busca promover la reflexión y la articulación entre distintos sectores para abordar la violencia de género, los feminicidios y las desigualdades que afectan a las mujeres.

Entre los temas que planteará Modemu figura la necesidad de ampliar la participación femenina en los espacios de poder y toma de decisiones, incluidos los ministerios, el Congreso Nacional y otras instituciones públicas.

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Carmen Lorenzo, presidenta de la organización, afirmó que los feminicidios afectan no solo a las víctimas, sino también a sus hijos, familiares y comunidades.

«Cada vez que una mujer muere a manos de un hombre, la familia pierde su valor, su alegría y sus posibilidades de superación», expresó.

Organizaciones respaldan la convocatoria

El congreso cuenta con el respaldo de varias entidades, entre ellas la Fundación Jacqueline Montero, el comité Las Margaritas, la Agencia de Mariposas de Noche (AMANO­CHE), O.H.T.S., el Comité de Compañeras Viviendo con VIH (COOVIH), Las 3 Áreas y el Comité de Jóvenes Unidos (CODEJU).

Jacqueline Montero, asesora y secretaria de Organización de Modemu, indicó que la iniciativa procura fortalecer una agenda que coloque en el centro la seguridad, la dignidad y los derechos de las mujeres.

La organización también llamó a las autoridades y a la ciudadanía a involucrarse en acciones para prevenir la violencia y la discriminación.

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