El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader y sometido a la justicia por terrorismo.

La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte. La audiencia fue fijada para las 4:00 de la tarde de este jueves.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, De la Cruz Sosa fue arrestado el pasado martes mediante una orden judicial, durante un allanamiento a un apartamento ubicado en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La investigación también incluyó un allanamiento a la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch, establecimiento donde trabaja el imputado.

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Según el expediente de solicitud de allanamiento, las autoridades buscaban equipos electrónicos, armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y otras evidencias que pudieran estar relacionadas con los hechos investigados.

El Ministerio Público informó que durante los operativos fueron ocupados objetos electrónicos y sustancias químicas que actualmente son evaluados como parte de la investigación.

Presunto atentado durante el Día de la Constitución

La autorización judicial para los allanamientos hace referencia a una investigación sobre la supuesta planificación de un atentado terrorista contra el presidente Abinader, que habría sido previsto para el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución en la sede del Congreso Nacional.

El documento judicial, citado por el Ministerio Público, identifica ese supuesto plan como uno de los motivos que sustentaron la autorización de las diligencias.

La investigación cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mientras que los organismos de inteligencia habían alertado sobre las presuntas intenciones del investigado, según las autoridades.

La orden de arresto fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, y autorizada por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.

La audiencia de medida de coerción permitirá conocer los argumentos del Ministerio Público y la posición de la defensa sobre la solicitud de prisión preventiva.

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