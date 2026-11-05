La mayoría de los participantes en las consultas realizadas por Acento considera que los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos representan un revés político para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano.

La pregunta planteada fue: ¿Considera que los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos representan un revés político para Donald Trump y el Partido Republicano?

En el portal de Acento, el 86.73 % estuvo de acuerdo

En la encuesta publicada en Acento.com.do, el 86.73 % de los participantes consideró que los resultados electorales representan un revés para Trump y el Partido Republicano.

Por otro lado, el 7.14 % manifestó estar en desacuerdo con esa interpretación, según los porcentajes mostrados en la consulta.

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En Instagram, el 72 % estuvo de acuerdo

La encuesta publicada en las historias de Instagram registró 18 respuestas. De estas, el 72 % consideró que los resultados electorales representan un revés político para Trump, mientras que el 28 % no compartió esa opinión.

En la publicación de la cuenta @acentodiario también se generaron comentarios sobre la interpretación de los resultados. Uno de los usuarios sostuvo que, desde la presidencia de Bill Clinton hasta la de Trump, ningún partido ha ganado las elecciones de medio término durante el mandato de su presidente, por lo que, a su juicio, el resultado no representa necesariamente una derrota para el actual mandatario.

El 87.5 % de los votantes en X estuvo de acuerdo

En X, el 87.5 % de los participantes estuvo de acuerdo con que los resultados representan un revés político para Trump y el Partido Republicano. En cambio, el 12.5 % manifestó estar en desacuerdo.

La consulta registró ocho votos, con una tendencia similar a la observada en el portal de Acento.

En Facebook hubo opiniones divididas

En Facebook, la publicación acumulaba 11 comentarios y cuatro reacciones en la captura consultada. Entre las respuestas hubo usuarios que consideraron que los resultados sí representan un revés para Trump, mientras otros cuestionaron la formulación de la pregunta o rechazaron que pueda interpretarse como una derrota política.

Uno de los comentarios sostuvo que el resultado no necesariamente constituye una derrota para el presidente, al señalar que los partidos gobernantes suelen enfrentar dificultades en las elecciones de medio término. Otros participantes expresaron críticas a la gestión de Trump y a la situación política estadounidense.

Las consultas reflejan las opiniones de los usuarios que decidieron participar en cada plataforma y no constituyen un estudio científico ni una medición representativa de la opinión pública.

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