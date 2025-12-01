El departamento de Comunicaciones del Ministerio Público en Santiago notificó este lunes que esa instancia judicial apelará la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado, que descargó a los tres hombres acusados de planificar el asesinato de Ana Francisca Gómez (La Patrona).

La mujer, de 50 años de edad, falleció el 7 de octubre de 2022 tras ser baleada mientras se desplazaba en un vehículo marca BMW por la avenida 27 de Febrero, en el barrio Libertad, al norte del centro urbano de Santiago de los Caballeros.

En relación con el caso, el personal del Ministerio Público en Santiago ha explicado que, tras presentar la acusación al tribunal, solicitaron penas de 40 años de prisión para los tres procesados.

“Las juezas dictaron una sentencia que solo condena a cinco años de prisión a Wader Robert Peña Angomás (Adalino) por violar los artículos 66, párrafo 5, y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano, mientras que descargaron a Yan Carlos Batista (Yan Yan o Joan) y a Jerry Antonio Moreno Ortiz (el Colombiano)”, ha establecido el Ministerio Público.

Los representantes de la Fiscalía de Santiago destacaron que el expediente fue preparado con pruebas suficientes que vinculan a los procesados con el asesinato de Ana Francisca Gómez, conocida también con los motes La Reina, La Patrona y La Colombiana.

Tras el fallo, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, dijo que la decisión “será recurrida dentro de los plazos que la ley otorga, porque existen elementos de incuestionable fortaleza probatoria para que se imponga una condena ejemplar”.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más