Cuatro apresados por muerte Ana Francisca Gómez

El vocero de la Policía Nacional en Santiago, Fernando Pérez Valerio, confirmó el apresamiento de cuatro personas, que estarían vinculadas a la muerte de Ana Francisca Gómez (La Patrona), baleada en la avenida 27 de Febrero, en el Barrio Libertad, de esta ciudad, el pasado 7 de octubre.

De los cuatro detenidos, las autoridades solo han identificado a Wander Robert Peña Angomás (Adalino), quien habría sido uno de dos autores materiales del hecho.

Ana Francisca Gómez, de 52 años, conocida también como Ana La Colombiana, La Patrona o La Reyna, fue baleada, mientras manejaba el carro marca BMW, blanco, por la avenida 27 de Febrero, en el Barrio Libertad.

Policía informó además que, en diversos allanamientos realizados en Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, fueron decomisadas las pistolas, marca Glock, calibre 9mm, serie No. 88LE505 (negro), con su cargador y 12 capsulas y la pistola marca Arcus, calibre 9mm., serie No. 01 TS 400185, (niquelado), con su cargador, 12 capsulas, un cargador para pistola de color (niquelado), y la pistola marca Glock, calibre 9mm., serie No. BBPX078, así como siete teléfonos tipo celulares y la suma RD$ 81,300.00 pesos.

Según han informado que en las próximas horas las autoridades del Ministerio Público, solicitarán medida de coerción para los detenidos por este caso