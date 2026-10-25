El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que 94,360 docentes recibieron los pagos retroactivos correspondientes a la Evaluación de Desempeño Docente, mientras otros 679 casos permanecen en proceso de desembolso.

Según los datos divulgados por la institución este domingo, la cantidad de pagos realizados representa el 99.29 % de los docentes que calificaron para recibir el dinero. Para gestionar los incentivos, el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente remitió al área de Recursos Humanos los expedientes de 104,648 educadores evaluados.

De ese total, 8,319 casos fueron clasificados como no aplicables para el retroactivo, mientras que otros 1,290 docentes obtuvieron resultados considerados insuficientes para recibir el incentivo, de acuerdo con las informaciones suministradas por el Minerd.

La institución explicó que entre los casos no aplicables figuran docentes cuya calificación actual fue inferior a la obtenida en la evaluación de 2017. También incluyó situaciones en las que el monto retroactivo era menor que las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), por lo que no generaba un pago neto.

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Incentivos según las calificaciones

La escala de incentivos económicos está establecida en la Resolución 0002/2025, acordada por el Minerd y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) el 5 de febrero de 2025.

El esquema contempla incentivos desde un 7 % para quienes obtuvieron entre 65 y 69 puntos, hasta un 32 % para los docentes con calificaciones de 91 a 100 puntos. Las puntuaciones entre cero y 64 no generan incentivos.

El Ministerio indicó que continúa con los trámites administrativos para completar los 679 pagos pendientes. También informó que una comisión técnica trabaja en la revisión de las reclamaciones presentadas por docentes, con el objetivo de concluir los casos y gestionar los pagos que correspondan.

Para consultar situaciones particulares relacionadas con el retroactivo, los educadores pueden escribir a los correos serviciosdenomina@minerd.gob.do y Soporte.edd2025@minerd.gob.do, habilitados por la institución.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más