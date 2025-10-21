El Ministerio de Educación informó que mantiene activos sus protocolos de emergencia ante los pronósticos de lluvias que podrían afectar gran parte del territorio nacional por el paso de una onda tropical.

De acuerdo con la institución, los centros educativos del país disponen de procedimientos diseñados para actuar de manera oportuna y proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Minerd señaló que sus direcciones regionales y distritales se mantienen en comunicación con los organismos de protección civil y las autoridades locales, a fin de coordinar medidas preventivas o de respuesta inmediata.

Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad escolar e instó a la comunidad educativa a seguir las informaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes.

El Ministerio aseguró que continuará el monitoreo meteorológico y que adoptará, junto a las instituciones correspondientes, las disposiciones necesarias para garantizar el desarrollo seguro de las actividades escolares.

