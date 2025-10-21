El presidente Luis Abinader convocó para las 6:00 p.m. de hoy a todos los organismos de emergencias y a las instituciones vinculadas para evaluar y coordinar la respuesta ante un posible fenómeno atmosférico.

El mayor general Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias, ofrecerá una rueda de prensa con el parte técnico y las indicaciones del lugar, según informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

El Gobierno mantiene monitoreo permanente del fenómeno atmosférico, cuya trayectoria aún presenta incertidumbres y no permite certezas sobre su dirección.

La cita de esta tarde es una reunión preparatoria para que las instituciones presenten ante la Presidencia sus planes de contingencia y las instrucciones operativas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El objetivo central del Gobierno, según el ministro, es salvar vidas y cumplir con el rol del Estado en la gestión de emergencias.

Tras la reunión se evaluará si hay elementos suficientes para anunciar medidas excepcionales relacionadas con los posibles efectos del fenómeno.

La ciudadanía del litoral caribeño sur fue exhortada a mantenerse atenta y preparada, observando las indicaciones oficiales con la seriedad que requiere la situación.

El ministro de la Presidencia acompañó al mayor general en las coordinaciones y dijo que se han establecido los canales de coordinación entre las dependencias para dar seguimiento a la evolución del fenómeno.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más